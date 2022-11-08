Simav Yurt Müdürlüğü öğrencileri, “Komşum” isimli proje çerçevesinde kendi hazırladıkları yemek paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar.

Simav Yurt Müdürlüğü öğrencileri, “Komşum” isimli proje çerçevesinde kendi hazırladıkları yemek paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Simav Yurt Müdürlüğü öğrencileri, “Komşum” isimli proje ile topluma faydalı oluyor. İsraf karşıtı gençler özenle hazırladıkları yemek paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor” ifadelerine yer verildi.