Simav İlçe Müftülüğüne bağlı camii, Kur’an Kursları ve bazı okullarda açılan Yaz Kur’an Kursları’nda öğrenim gören öğrenciler arasında sosyal faaliyetler çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Öğrenciler arasında dostluk ve arkadaşlığın geliştirilmesi, kaynaşma ve dayanışmanın sağlanması amacıyla Manevi Danışman Mustafa Esen’in organizesinde ve hakemliğinde gerçekleştirilen Simav İlçe Müftülüğü 2023 Yaz Kur’an Kursları Futbol turnuvası iki hafta sürdü. Demirci Halı Sahasında oynanan final maçında Karacahisar Yaz Kur’an Kursu, Beyce Yaz Kur’an Kursunu 3-1 yenerek şampiyon olurken, Beyce Yaz Kur’an Kursu ikinci, Nasuh Ağa Yaz Kur’an Kursu üçüncü, Hızır İlyas Yaz Kur’an Kursu ise dördüncü oldu.

Simav İlçe Müftülüğü, Diyanet Gençlik Merkezi, giyim ve mobilya firmaları ile bazı esnafların katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımların oyuncuları ödüllerini ve kupalarını, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Demirci Belediye Başkanı Cahit Onar, Kur’an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak’ın ellerinden aldılar.