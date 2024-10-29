Simav ilçesinde bin 185 dekar alan üzerine kurulacak olan Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) için yer tahsisi sözleşmeleri imzalandı.

Bölge içerisinde 24 sera ve 13 sanayi parseli olmak üzere toplamda 37 parsel bulunuyor. İmza töreninde 14 sera ve 1 sanayi parseli için toplam 15 parselin sözleşmesi imzalandı.

Törende yaptığı konuşmada bölgenin kuruluş sürecine ve gelecekteki beklentilerine değinen Kütahya Valisi Musa Işın, “Uzun bir süreden beri bu günü bekledik. Göreve başlamadan önce başlatılan çalışmalar bizim dönemimizde son bir yılda hız kazandı ve mutlu sona ulaştık. İlimiz, termal kaynaklarıyla tanınan bir yer ve termal suyun hem tarım, enerji, sağlık gibi çeşitli alanlarda kullanımıyla dikkat çekiyor. Simav’da da tarıma elverişli arazilerimiz olduğu için burada Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmaya karar verdik. Bugün de arazi tahsislerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“TDİOSB Projesi bin 800 dönüme çıkacak”

Vali Musa Işın, toplam bin 200 dönümlük bir alana sahip olacak organize sanayi bölgesinin 800 dönümünün tarımsal faaliyetlerde kullanılacağını ifade etti. Geriye kalan kısmın ise idari binalar, yol, otopark ve sosyal donatılar için ayrıldığını belirtti. Ayrıca talebin yüksek olması nedeniyle 600 dönümlük ek bir alanın projeye dahil edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvuruda bulunulduğunu aktaran Vali Işın, “Bu ilave ile birlikte toplamda bin 800 dönümlük bir TDİOSB alanına sahip olacağız. 2025’in sonunda bu bölgeden ilk ürünlerimizi almayı umuyoruz” diye konuştu.

Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yer tahsisi imza törenine, Vali Musa Işın’ın yanı sıra Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, iş insanı İsmet Güral, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ile daire amirleri ve yatırım yapacak firma temsilcileri katıldı.

Bölgenin tamamlanmasının ardından, Kütahya’nın jeotermal kaynaklarından elde edilen enerjiyle tarıma dayalı sanayinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.