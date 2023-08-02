Kütahya’nın Simav ilçesinde Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TDİOSB), genel yerleşim planı ve üst yapı modül projelerinin onaylanmasının ardından yeni süreçte yapılacak çalışmalar hakkında toplantı düzenlendi.
Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, TBMM Katip Üyesi Kütahya Milletvekili Adil Biçer, İlçe Belediye Başkanı Fatih Kalay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baykara ve Kütahya Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz’ın katıldığı toplantıda,
TDİOSB’ın genel yerleşim planı ve üst yapı modül projelerinin onaylanmasının ardından yeni süreçte yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.