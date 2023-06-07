Kütahya’nın Simav ilçesi Osmanbey Ortaokulu Robotik Kulübü öğrencileri Fİrst Lego League turnuvalarında “Öz Değerler 1.’lik" kupasını kazandı.

Türkiye turnuvaları Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot ve bilim yarışmalarından biri olan First Lego League ‘e Interceptor takım adıyla katılan Osmanbey Ortaokulu Robotik Kulübü öğrencileri "Öz Değerler 1.’lik" kupasını kazandı. Çalışmalarını robotik ve kodlama alanında Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilal Sarıkaya, yenilikçi proje çalışmalarını Fen Bilimleri Öğretmenleri Mustafa Kurtuluş Acar ve Resul Yusuf Yeşilyurt ile yapan öğrenciler üst üste katıldıkları 5 turnuvadan da kupa ile döndüler.