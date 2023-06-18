Simav İlçe Müftülüğü ve Simav Diyanet Gençlik Merkezi tarafından ilçede TYT-AYT sınavlarına girecek öğrenciler ve yakınlarına yönelik okul önlerinde sınav salonuna sokmaları yasak olan emanetleri almak ve içecek ikramlarında bulunmak amacıyla çadırlar açıldı.

Konuyla ilgili Simav İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” İlçe Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Merkezi olarak 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan TYT-AYT sınavlarında okul girişlerinde sıvana girecek öğrencilerin sınav salonuna sokmaları yasak olan emanetleri ücretsiz almak, sınava girecek olan öğrencilere ve yakınlarına okul önünde çay ve su ikramlarında bulunmak amacıyla çadırlar açtık. 6 farklı okul bahçesinde kurmuş olduğumuz ve sınav başlamadan bir saat öncesinden, sınav bittikten sonra bir saat sonrasına kadar görevlilerimiz tarafından ücretsiz emanet alma, çay ve su ikramı hizmetleri verilmiştir. Sınava girmiş olan öğrencilere başarılar diler, hafta sonu demeden hizmete koşan personellerimize, organizasyonda büyük emeği olan Manevi Danışmanımız Mustafa Esen’e ve listede ismi olmayıp yardıma gelen personellerimize teşekkür ederiz” denildi.