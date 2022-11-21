Programa Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğku, Kütahya Belediye Başkanı Alım Işık, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kuşu Belediye Başkanı Feridun Aktay, İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve vatandaşlar katıldı.

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