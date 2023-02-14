Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarında görev yapan bayan öğreticiler ve vaiz, maaşlarının yüzde10’luk kısmını depremzedelere bağışladılar.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarında görev yapan bayan öğreticiler ve vaiz, maaşlarının yüzde10’luk kısmını depremzedelere bağışladılar.

Kur’an Kurslarında görev yapan bayan öğreticiler aralarında topladıkları 30 bin TL deprem yardımı ve 4 bin TL zekat olmak üzere toplam 34 Bin TL’yi İlçe Müftüsü Hasan Serçe’ye teslim ettiler.

Müftü Serçe, örnek davranışlarından dolayı vaiz ve Kur’an Kursu Öğreticilerine teşekkür etti.