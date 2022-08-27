Fuar 4 Eylül’e kadar devam edecek.

Denizli itfaiyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Denizli itfaiyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

89 yıllık Simav Turizm ve Ticaret Panayırı’nın Simav’a ait kimlik inşasında etkin bir rolü olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, bu yıl ilki düzenlenen Türkiye’nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı’nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde panayırı ile birleştirilen Türkiye’nin ilk Jeotermal Seracılık ve Tarım Fuarı açıldı.

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