Simav İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli tarafından biçerdöver kontrollerine devam edildiği bildirildi.

İlçede yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa, buğday, yulaf, çavdar ekimi yapıldığını söyleyen Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, “ Geçtiğimiz günlerde hububat hasadı başlamış olup biçerdöverlerle de hasat devam etmektedir. Valilik Makamının ve İl Müdürlüğümüzün gönderdiği biçerdöverlerin kontrolüne dair talimat çerçevesinde İlçe Müdürlüğümüzde görevli kontrolör arkadaşlarımız tarafından gerekli kontroller yapılmaktadır. Yapılan kontrollerde biçerdöver kullanan kişilerin Operatör belgesi olup olmadığı, yangın tüpü bulundurulması gerektiği, biçimin uygun yükseklikten yapılması gerektiği, dane dökümünün yüzde 2 den daha fazla olmaması gerektiği gibi pek çok konuya bakılmaktadır. Hasat süresince her gün çalışan bütün biçerdöverler çeşitli köylerde ve arazilerde kontrolör arkadaşlarımızca kontrol edilmektedir. Bu yıl hububat rekoltemiz geçen yıla göre biraz daha yüksek görünüyor. Üreticilerimize hayırlı bir hasat dönemi ve bol kazançlar diliyorum’ dedi.