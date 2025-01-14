Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, ilk ve ortaokul öğrencilerine "Hz. Peygamber’in (SAV) Ahlakı" konulu seminer verdi.
Müftü Serçe, Güney Ortaokulu, Naşa Ortaokulu ve Güney Şehit Ahmet Tunç İlkokulu öğrencilerine, “Peygamber Efendimizin Ahlakı” ve “Hucurat Suresinden Ahlak İlkeleri" konularında seminer verdi.
Serçe, "Efendimiz, kimseye küsmez, küskünleri barıştırır, suçluları affederdi. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara ve ihtiyacı olanlara acır, elinden gelen yardımı yapardı. Kadınların haklarına çok dikkat eder, komşu hukukunu gözetir, hayvan hakları hususunda titizlik gösterirdi" dedi.
Kaynak: iha