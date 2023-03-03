Simav ve Şaphane ilçe müftülüklerinin birlikte hazırladıkları gıda tırının uğurlamasında Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından dua edildi.

Simav ve köylerindeki hayırsever vatandaşların din görevlilerine, Kur’an Kursu öğreticilerine ve 15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Kur’an Kursuna teslim ettikleri yağ, şeker, pirinç, un, mercimek ve benzeri gıdalar ile nakdi yardımlarla alınan gıdalar paketlenip gıda tırına yüklendi.

Simav İlçe Müftülüğünün öncülüğünde Din Görevlileri, Kur’an Kursu öğreticilerinin ve hayırsever vatandaşların destekleri ile hazırlanan gıda tırı deprem bölgesine uğurlandı.

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