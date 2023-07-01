Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Yaylası’ndaki mesire alanı Kurban Bayramı tatilinde binlerce vatandaşı ağırladı.

Simav ilçe merkezine 14 uzaklıkta yer alan, sahip olduğu krater gölü, çevresindeki karaçam ağaçları, 3 bin metrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, lavanta bahçesi, taş konak evleri ve sosyal tesisleriyle bölgenin tercih edilen mesire alanlarının başında gelen bin 450 metre rakımdaki Gölcük Yaylası, Kurban Bayramı tatilinde adeta dolup taştı. Günde binden fazla aracın giriş yaptığı Kurban Bayramı tatili süresince Gölcük Yaylasında turizm patlaması yaşandı. Mesire alanına girişte araç kuyrukları görülürken, alana giriş yapan vatandaşların aşırı kalabalıktan yer bulmada zorlandıkları görüldü.