Daha sonra Çitgöl ve Eynal’a geçen gençler, buradan Gölcük Yaylasına geçerek kamp ateşi yaktı, semaverde çay içip alandan ayrıldılar.

İlçe Müftülüğünde görevli Manevi Danışman Osman Aslan, liseden mezun olan gençlerle bir araya geldi. Seyir Terasına gerçekleşen doğa yürüyüşü sonrasında Vaiz Murat Kaya’nın da katılımıyla çay, kahve eşliğinde sohbet edildi.

Simav Diyanet Gençlik Merkezi tarafından lise mezun olan gençlerin katılımıyla seyir terasına doğa yürüyüşü düzenlendi.

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