Simav Anadolu İmam Hatip Lisesine, hayırseverlerin yardımıyla yapılan ve zenginleştirilen okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesine, hayırseverlerin yardımıyla yapılan ve zenginleştirilen okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kütüphanenin açılışına Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi bir konuşma yapan Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Dursun Gülseren, öğrencilerin istifadesine sunulan kütüphanenin Beyce Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Ayşen Aksoy’un katkılarıyla yapıldığını, emekli kütüphaneci Zeki Aktürk’ün de desteğiyle kitap sayısının 10 bine ulaştığını ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından kütüphanede katkısı bulunanlara ve çok kitap okuyan öğrencilere plaket ve belge verildi. Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, kütüphanede katkıda bulunan Dr. Ayşen Aksoy ve Zeki Aktürk’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Çok kitap okuyan öğrencileri tebrik eden Müdür Hasan Başyiğit, okuma azimlerinin devamlı olmasını temenni etti.

Plaket ve belge takdiminden sonra katılımcılar tarafından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.