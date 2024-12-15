Yalovalı yazar Şimal Gürtekin’in ikinci kitabı olan “Bir Kutunun İçindeyim” okurlarla buluştu.

Yalova Kent Müzesi’nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde sergisi yapılan bu kitap, sade bir anlatımla derin duyguları keşfederken özgün resimleme teknikleriyle etkileyici bir görsel anlatım sunuyor. Bir Kutunun İçindeyim, sadece hikayesiyle değil, kullanılan sanatsal tekniklerle de dikkati çekiyor. Yazar, sulu boya, kolaj, patates baskı, punch ve hatta kabak lifi gibi çeşitli yöntemleri bir araya getirerek kitabını tamamen el emeğiyle hazırladı. Gürtekin, her sayfanın ayrı bir özenle işlendiğini belirtti.

Daha önce Okapi adlı eseriyle dikkati çeken Gürtekin, kitaplarını imzalayarak katılımcılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.