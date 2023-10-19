Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün, 'Silvikültürel Uygulamalar Hizmet İçi Eğitim ve Arazi Çalışması' semineri, Bozyazı ilçesinde başladı.

Üç gün sürecek olan seminerin açılışında konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, son zamanlarda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan doğal felaketlerin ekosistemi bozduğuna işaret ederek, "Ormancılığın temelini oluşturan silvikültür ve ağaçlandırma çalışmaları, ormanların arttırılması, sürdürülebilirliği ve geliştirilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmalar ekosistemi korumak adına yürütülen çalışmalardır. Ormanlarımızı korumak ve yaşatmak amacıyla sunulan eğitimlerin çok fayda sağlayacağına ve kolaylıklar sunacağına inanıyoruz" dedi.

Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür ise Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün, geçmişten bu yana silvilkültürel faaliyetler konusunda yüzde 100 ve üzerinde gerçekleşme gösterdiğini belirterek, "Bilindiği üzere küresel sıcaklık ve iklim değişikliği artık dünyamızın ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Bizler de ülkemizin ve ormanlarımızın geleceği adına, silvikültür planlarımızı, rehabilitasyon projelerimizi ve ağaçlandırma çalışmalarımızı mutlaka 'Yardop' prensipleri doğrultusunda tamamlayacağız ve uygulamalara geçeceğiz. 2024 yılında ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi amacıyla Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüzde, 'İklime dayanıklı ormancılık projesi' ile ilgili çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.