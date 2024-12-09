Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde “Palyatif Bakım Merkezi” hizmete açıldı.

Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Palyatif Bakım Merkezi, hasta ve hasta yakınlarına önemli bir hizmet sunmaya başladı. 8 yatak kapasitesine sahip olan ve tek kişilik odalardan oluşan merkez, alanında deneyimli sağlık profesyonelleriyle destek sağlıyor. Merkezi bünyesinde 1 dahiliye uzmanı, 5 hemşire ve 1 yaşlı bakım teknikeri görev yapıyor.

Diyarbakır’da palyatif bakım hizmeti veren diğer sağlık kuruluşları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ergani Devlet Hastanesi ve Bismil Devlet Hastanesi de bulunuyor. Böylece, il genelinde toplam 6 sağlık kurumunda palyatif bakım hizmeti sunuluyor.

Palyatif bakım, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, yaşamı tehdit eden hastalıklarla karşılaşan hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. Bu hizmet, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin önlenmesini ve var olan sorunların tedavi edilmesini amaçlıyor.