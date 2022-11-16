Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün gece park halindeki iş makinesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün gece park halindeki iş makinesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Silvan ilçesi Konak Mahallesinde, mahalledeki yol çalışması için park halinde bulunan paletli iş makinası saat 22.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Alevler kısa sürede iş makinesinin tamamını kaplarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş makinesinde maddi hasar meydana gelirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. İş makinesi kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri şüpheli şahısları tespit ve yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.