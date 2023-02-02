Kaza, sabah sabah saatlerinde Silvan ilçesi Gazi Caddesi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Bitlis-Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 21 TT 0502 plakalı araç, Silvan Jandarma Alayı önünde buzlanmadan kaynaklı olarak kayarak ters istikamete geçti, araç elektrik direğine çarparak durdu. Trafik kazasında ismi belirlenemeyen sürücü, hafif yaralı olarak Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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