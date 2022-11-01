Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, bu yıl ilk kez KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak olup sınav öncesinde KPSS koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, bu yıl ilk kez KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak olup sınav öncesinde KPSS koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2022 KPSS Ortaöğretim) için Silvan Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda, KPSS’de sınav öncesi ve sınav günü alınacak tedbirler, adayların sınava girecekleri okul ve binaların güvenliği, ulaşım, trafik ve görevli kurumlar arasındaki koordinasyon konularında değerlendirmelerle ilgili kararlar alındı. Toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hasan Uğuz Başkanlığında, ÖSYM Silvan ilçe koordinatörü Prof. Dr. Sedat İlhan ve kurum amirleri katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Silvan ilçe ÖSYM koordinatörü Prof. Dr. İlhan, 2022-KPSS ortaöğretim sınavı öncesi, sınavın yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, ilçe sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Toplam 4 binada gerçekleşecek sınav için ÖSYM İlçe Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerin alındığını belirten Prof. İlhan, “06 Kasım 2022 Pazar saat 10.15’de yapılacak ve toplamda 985 aday sınava girecek. Nüfus cüzdanlarını kaybedenler veya yeniden çıkarmak isteyen adaylar için, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 06 Kasım 2022 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacaktır. Adayların sınav günü sabah sınav binasına alınacağı son saat 10.00’dur. Bu saatten sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacaktır. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Sınava girecek olan tüm adaylara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı