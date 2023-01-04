Olay, dün gece Silvan ilçesi kırsal Tokluca Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde yüksek sesle yaşanan pano patlaması mahalle sakinlerine panik yaşattı. Panonun yanması sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Enerji şirketi ekipleri, müdahalede bulunarak mahalleye elektrik vermeyi sağladı. Yangın anı cep telefonu ile kaydedildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde elektrik panosu alevlere teslim oldu.

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