Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, hafta sonu mesaisinde Silvan’da Büyükşehir Belediyesince sürdürülen ve tamamlanan projeleri denetledi.

Genel Sekreter Çiftçi, Silvan ilçesi ziyareti çerçevesinde ilk olarak çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği tarihi Malabadi Köprüsü’nü gezdi. Daha sonra ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı’nı inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Çiftçi, mimarinin sanata dönüştüğü Malabadi Köprüsüne, yürüyüş yolundan çocuk oyun alanına, kafeteryadan, seyir terasına birçok donatı kazandıracak projenin bu ay biteceğini söyledi.

Malabadi’yi 7’den 70’e tüm vatandaşların uğrak mekanı haline getireceklerini belirten Çiftçi, “Çalışmalarını bitirip halkımızın hizmetine sunduğumuz 7 bin 190 metrekare alana sahip 1. Kılıçarslan Kent Meydanı, havuzundan çay bahçesine, oyun alanından yürüyüş yollarına birçok donatı ile hemşehrilerimizin uğrak merkezi olarak halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

7’den 70’e her kesime hitap edecek projede ekipler, 14 bin 500 metrekarelik alana, ibreli ve yapraklı olmak üzere15 farklı türde 361 ağaç, 1523 çalı ve 2 bin 564 yer örtücü bitkiyi toprakla buluşturacak.

Sahil bandında 4 bin metrekarelik alanın yürüyüş yolu şeklinde değerlendirileceği çalışmada ayrıca, 400 metrekarelik bölüme oyun grupları yerleştirilerek, bu alanda çocukların hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak.

Ziyaretçilerin, taş köprüler içerisinde kemeri en geniş olma özelliğine sahip olan tarihi Malabadi Köprüsü’nün, görkemini rahat izlemelerine olanak tanımak için 210 metrekarelik seyir terasının da inşa edileceği projede, 40 metrekare kullanım alanına sahip 1 kafeterya da inşa edilecek.

Ayrıca vatandaşların dinlenmelerine olanak tanımak için belirlenen bölümlere 64 oturma birimi, kadın-erkek tuvalet, 12 masa ve 22 çöp kovası yerleştirecek.

Ekipler, yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesini sağlamak amacıyla da proje kapsamında belirlenen alana 80 metrekarelik su deposu inşa edecek.