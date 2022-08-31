Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görev yaptığı birliğe bayramlaşma törenine giderken PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak adına şiir bestelendi. Bestekar Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan şiir şehit Mehmet Ali Sarak’ın anılarının yaşaması için özel olarak hazırlanan odasında ağabeyi Nedim Sarak tarafından teslim alındı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görev yaptığı birliğe bayramlaşma törenine giderken PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak adına şiir bestelendi. Bestekar Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan şiir şehit Mehmet Ali Sarak’ın anılarının yaşaması için özel olarak hazırlanan odasında ağabeyi Nedim Sarak tarafından teslim alındı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, sivil kıyafeti ile evinden görev yaptığı birlikte düzenlenen bayramlaşma törenine giderken PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak, 23 Eylül 2015 tarihinde şehit düştü. Osmaniye’deki şehitler başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde şehit düşenler adına şiirler kaleme alan Bestekar Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, şehit Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak için kaleme aldığı şiiri ağabeyi Nedim Sarak’a teslim etti. Kurban Bayramı’nın arifesinde kardeşinin şehadet haberini alan ağabey Nedim Sarak da şehit kardeşi Mehmet Ali Sarak’ın anılarını ölümsüzleştirmek için özel olarak hazırladığı odada kardeşi adına yazılan şiiri teslim aldı. Türk bayrağı ve Kur’an-Kerim’in de hediye edildiği şiir tesliminde duygusal anlar yaşayan Nedim Sarak, yaşadığı sevinci başka ailelerin de yaşamasını istedi.

“Kurban Bayramı’nın birinci günü defnettik”

Bayram arifesi kardeşinin şehadet haberini aldığını belirten ağabey Nedim Sarak, “Şehidimiz 1990 doğumluydu. 23 Eylül 2015 tarihinde şehit düştü. 9 gün önce doğum günüydü, doğum gününden 9 gün sonra şehit düştü. Kurban Bayramı’nın arifesiydi. Arife günü şehadet haberini aldık. Kurban Bayramı’nın birinci günü de defnettik. Bu odayı hazırladık. Şehidimizin anılarını kendi cep telefonundan çıkanları sırt çantasından çıkanların tamamı bu odada. Sevenlerinin de hediye ettikleri eşyalar yani bütün anılar bu odada. Duygular tabi ki anlatılmaz. Bu odada bunları hissetmek kolay değil” dedi.

Şehit kardeşi için bestelenen şiirden dolayı sevindiğini söyleyen Nedim Sarak, “Şehidimizin adına yazılan bu güzel şiirin bestesini yapan Hanifi kardeşimize çok teşekkür ederim. Gönülden koptuğunu hissedebiliyoruz. Tüm şehitler için yetiştiği yere kadar yapmayı planladığını anlattı bizlere. İnşallah diğer şehit ailelerine de bize yaşattığı sevinci yaşatır” diye konuştu.

“Ömrümüz olduğu müddetçe böyle devam edecek”

Şehit ailelerinin kendilerine sevinerek kapılarını açtıklarını ifade eden Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Genel Başkanı Ferhat Er, “Bütün şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bestekarımızın yazdığı şiirleri, bayrağımızı ve Kur’an-Kerim’i takdim ediyoruz. Kendileri de bizlere kapılarını açıyorlar. Ben bütün şehit ailelerine teşekkür ediyorum. Ömrümüz olduğu müddetçe böyle devam edecek inşallah” dedi.

“80 şehit ailesine eser takdimi yapıldı”

Şehitler adına besteledikleri eserleri ailelerine takdim ettiklerini belirten Bestekâr Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, “Bugüne kadar 80 şehit ailesine eser takdimi yapıldı. Tabi ki Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği’nin açmış olduğu beste atölyesinde bestelerimizi yapıyoruz. Şuana kadar 1000 tane eser bestelendi. Bugün şehidimiz Mehmet Ali Sarak’ın evine geldik. Kendisi için yapılan özel oda da eseri seslendirdik. İnşallah 13 bin şehidimize 13 bin eser yazarak aileleri ziyaret etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.