Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin 50 yıllık çöp sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi çerçevesinde Silvan’da katı atık aktarma istasyonunun yapımını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin 50 yıllık çöp sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesi çerçevesinde Silvan’da katı atık aktarma istasyonunun yapımını tamamladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ilçelerde vahşi çöp depolama alanından kaynaklı kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla EKAY projesinin 2. etabı çerçevesinde Silvan’da katı atık aktarma istasyonu inşa etti. Aktarma istasyonuyla Silvan ve çevresindeki ilçelerin de katı atıkları toplanarak EKAY’a taşınacak.

Bismil’de de inşa edilecek

Daha önce Ergani katı atık aktarma istasyonunu tamamlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Bismil’de aktarma istasyonu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer ilçelerin katı atıkları da 3 ilçede yapılacak aktarma istasyonlarına taşınarak Diyarbakır’ın tüm ilçelerindeki vahşi depolamaya son verilecek. Aktarma istasyonlarının faaliyete geçmesiyle 24 saat esasıyla atıklar Karacadağ’daki EKAY tesisine taşınarak metan gazından elde edilen enerji miktarının artırılması hedefleniyor.