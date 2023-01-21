Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, DESOB, Silvan Kültür Sanat Derneği ve Silvanlılar Derneği iş birliğinde Silvan Gastronomi Festivali’nin kavurma lansmanı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, DESOB, Silvan Kültür Sanat Derneği ve Silvanlılar Derneği iş birliğinde Silvan Gastronomi Festivali’nin kavurma lansmanı yapıldı.

Silvan ilçesinde 1800 yılında inşa edilen tarihi Aliağa Konağı bahçesinde düzenlenen lansman toplantısında yemekler, yakılan odun ateşinde pişirildi. Menüde süt danasından kavurma, Silvan kutlik (susamlı içli köfte) ve ekmek, pekmez ve cevizden yapılan cimilik tatlısı yer aldı. İlçede düzenlenen lansman toplantısında konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, bölgenin kültürel değerlerinin yanı sıra gastronomi ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Daha önce oda olarak Türk Patent Enstitüsünden Coğrafi İşaret Tescili aldıkları Karacadağ pirincini Avrupa Birliğinde de tescil ettiklerini ifade eden Kaya, "Karacadağ pirincini bir dünya markası yapacağız. Gastronomi, bizim soyut da somut kültürlerimizi bugüne aktaracak çalışmalar. Bizler için çok çok önemli. İşte görüyorsunuz Silvan’a özgü lezzetlerin bir kısmının coğrafi işareti alındı. Silvan’da yetişen endemik bitkilerin de lezzet kattığı cibilik ve Silvan kutliği (susamlı içli köfte) bunlardan biridir. Çok yakın bir sürede yine sizlerle beraber Diyarbakır’da Gastro İnovasyon Merkezinin açılışını yapacağız. O merkezin de en büyük amaçlarından biri tam da bu. Yani orada bu yemeklerin, tatların hem yapımı, tadımı ve ticaretini yapacağız. Silvan, İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden biridir. Bu yolu kullananlar buradaki gastronomiyi tatsın istiyoruz. Silvan binlerce yıllık tarihiyle bugüne maalesef yaşadığı olaylarla ihmal ile şimdi göç veren ilçe konumuna geldi. Bunu yeniden nasıl göç aldırabiliriz veya Silvanlı kardeşlerimiz burada yaşamlarını nasıl devam ettirebilirler düşüncesi içerisindeyiz" dedi.

Silvan Kültür Sanat Derneği Başkanı Mehmet Aktarlı ise lansman toplantısıyla Silvan Gastronomi Festivali’nin startını verdiklerini belirtti. Amaçlarının Silvan’ın geçmişten bugüne kadar gelen gastronomi kültürünü tanıtmak ve ilçe turizmine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Aktarlı, "Festival çerçevesinde; gastronomi ve müzik, gastronomi ve fotoğraf, gastronomi ve sinema temaları ile hem ilçenin sahip olduğu zenginlikleri hem bu zenginlikleri ilçenin gastronomi kültürüne kattık. Öte yandan, Silvan ilçesinin kültürel miras değerlerini açığa çıkarmayı ve sürdürülmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara, tarihi Aliağa Konağı bahçesinde pişirilen tescilli lezzetler ikram edildi.

Toplantıya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Ticaret Borsası, Silvan Kültür Sanat Derneği ile Silvanlılar Derneği yöneticileri katıldı.