Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Özellikle Yalova’dan Çiftlikköy’e çok göç var. Çiftlikköy cazibe merkezi haline geldi diye düşünüyorum” dedi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Özellikle Yalova’dan Çiftlikköy’e çok göç var. Çiftlikköy cazibe merkezi haline geldi diye düşünüyorum” dedi.

Silpagar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yalova’nın yerel ve ulusal basın temsilcileriyle Çiftlikköy Belediyesi Saklıbahçe Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Silpagar, ilçede 5 OSB’nin devreye girmesiyle nüfus artışını karşılamaya yönelik çalışmaların yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bununla ilgili imar çalışmalarımızı yapıyoruz. Kelebek Çayırı’nda 1200-1300 dönüm civarında bir alanı bir kısım hariç, 4 kat şeklinde imara açtık. 1.2 emsal ve yüzde 41.7 kesinti ile yeni bir mahalle oluşturduk. 1200 dönümlük arazinin yaklaşık 450 dönüm civarı donatı alanı olarak ayrıldı. 700 dönümü ise konut alanlarına ayrıldı. Bana göre bu Yalova’da bu bir ilk, askıya da çıktık. Orada da yavaş yavaş şehirleşme başlar. OSB’nin hemen arkasında düşünüyoruz, tarımdan görüş bekliyoruz. Biz hesap yaparken yan sanayilerle kentsel servis alanları oluşturduk. OSB olduğu için nüfus projeksiyonu yaparken 7 ile çarpmak zorundayız. Dolayısıyla 50 bin çalışan deniyorsa 350 bin nüfus gelecek demektir. Bölge büyüyecek. Yüzde 40’ı Çiftlikköy’de kalanı da çevrede otursa bu karşılanır ama Çiftlikköy öyle bir cazibe merkezi oldu ki OSB’ler bitmeden nüfus 50 bini geçti. Dolayısıyla biz bu imar çalışmalarını yeniden gözden geçirdik. Hesaplamalarımıza göre gelecek 350 bin nüfusun yüzde 60-65’i Çiftlikköy’de ikamet edecek şekilde biz tekrar çalışmaya başladık. Artış bekliyorduk ama umduğumuzun biraz üzerinde, özellikle Yalova’dan Çiftlikköy’e çok göç var. Çiftlikköy cazibe merkezi haline geldi diye düşünüyorum” dedi.

Silpagar, içinde uhde olarak kalan Siteler Mahallesi ile Çiftlik Mahallesi Çakallar Bayırı denilen yeri birleştiren köprülü kavşağın yapılması için çabaladığını söyledi. Silpagar, Çiftlikköy’ün özel ve vakıf üniversitesini kaldıracak kapasiteye sahip olduğunu da anlattı.

2023’te yapılacak 5 proje

2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 5 proje hakkında bilgiler veren Başkan Silpagar, “İlk sırada spor salonu ve stat. Şu ana kadar bitmesi lazımdı ama bitecek. İkinci olarak İhlas bölgesinde 16 dönümlük denize nazır bir arazi var. Burada büyük bir sosyal tesis ve mesire alanı oluşturuluyor. Kısa zamanda gireceğiz. Kelebek Çayırı’nda millet bahçesinin karşısında Çiftlikköy Belediyesi yürüyüş yolları, parklar ve oradaki halkın bir kısmını karşılamak için güzel bir kafe hazırlığımız var. Gacık Deresi ıslahı bittiği zaman Sultaniye Mahallemizin meydanı büyütülecek. Yani orada konser verilebilecek, halkın toplanabileceği bir meydan oluşturulacak. Bizim bomba proje dediğimiz şey, bu altyapı çalışmalarıyla ilgili bir çalışmamız var. Çünkü bakın beklenen bir nüfus var. Bu kanalizasyon hatlarının bunu kaldırma şansı yok, 2014-2016 meclislerindeki konuşmalarımı dinlerseniz ben demiştim bunu da bitirelim diye. Yok yeni yapıldı filan diye istememişlerdi. İşte bugün yine karşımıza çıktı. Şu anda sıkıntımız yok, 3-5 yıl daha gidebilir ama o kadar. O yüzden iki şekilde düşünüyoruz, ana caddeleri de asfaltı kazmadan kazı makinesi ile borular yerleştirilecek. Yani daha önceki gibi değil, halkımız çok eziyet çekmeden” dedi.

2024 yerel seçimleri için adaylığa yeşil ışık yakan Silpagar, taşınana hastaneden kalan binaya ilçe devlet hastanesi yapılması gerektiğini savundu. Başkan Silpagar, Sultaniye Mahallesi’nde çocuk parkının satıldığıyla ilgili muhalefetin yaygara yaptığını ancak Belediye Meclisi’nin park yeri satışı ile ilgili karar alamayacağını hatırlattı.

Çiftlikköy Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda Eski Başbakan Bülent Ecevit’in isminin Çiftlikköy’de bir caddeye verilmesi CHP’li meclis üyelerinin ret oylarına karşın AK Parti ve İyi Parti’nin evet oylarıyla kabul edilmişti. Bu konudaki düşüncelerinin sorulması üzerine Başkan Silpagar, konuyla ilgili olarak CHP’lilerin Ecevit’in ismini siyasi emelleri adına kullanma çabasında olduğunu vurguladı.