Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kış okulu uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Programa katılan öğrenciler ders sonrasında ise satranç ve film ile eğlenceli vakitler geçiriyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kış okulu uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Programa katılan öğrenciler ders sonrasında ise satranç ve film ile eğlenceli vakitler geçiriyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ’bilim’, ’sanat’, ’matematik’ ve ’İngilizce’ olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren öğrencilerimize ücretsiz kurslar Kış Okullarını hayata geçirdi. Silopi merkez ve köy okullarında açılan kursları ziyaret eden İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Konu hakkında açıklamada bulunan Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Bilen, "Milli Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren Kış Okulu uygulaması başlattı. 21 Ocak’ta başlayan ve 5 Şubat’a kadar devam edecek olan uygulama ile öğrenciler, iki haftada toplam 40 saat kurs alabilecek.

Sömestir tatilinde plansız ya da evde boş oturarak vakit geçiren çocuklarımız bunun yerine okulda olmayı ders işlemeyi tercih etti. Burada matematik ve İngilizce dersleri görülüyor, 4 sınıftan 12’nci sınıfa kadar devam ediyor. Öğrenciler programda ayrıca çeşitli etkinlikler yaparak eğleniyorlar" diye konuştu.

Kursa gelen öğrenciler ise kurslarda matematik ve İngilizce çalıştıklarını ayrıca satranç oynadıkları ve film izleyerek eğlenceli vakitler geçirdiklerini ifade ettiler.