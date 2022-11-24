Şırnak’ın Silopi ilçesi Ortaköy Ortaokulu öğrencileri ilk ders zilinde okul bahçesinde yaptıkları müzikli dansın ardından ders işlemeye başlıyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Ortaköy Ortaokulu öğrencileri ilk ders zilinde okul bahçesinde yaptıkları müzikli dansın ardından ders işlemeye başlıyor.

Silopi’ye bağlı Ortaköy Ortaokulu öğretmeni Esra Çobanoğlu sabah okula gelen öğrencilerin uykulu hallerini ortadan kaldırmak için hareketli müzik eşliğinde çeşitli aerobik hareketler ve danslar ile öğrencileri coşturuyor. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Nasıl Başlarsa Öyle Gider’ projesi ile öğrencilerin okula karşı olumlu tutum geliştirmelerini hedefleyen projede pilot okul olarak Ortaköy Ortaokulu seçildi. Her sabah öğrencilere aerobik hareketler ve müzik eşliğinde okula başlangıç yaptıkları belirten Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretmeni Esra Çobanoğlu, “Amacımız öğrencilerimizin performansını arttırmak. Uykulu olan öğrencilerimizi sabah sporu ile canlandırarak derse zinde girmelerini sağlıyoruz” dedi.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlusu Sevinç Güneş ise proje bünyesinde öğrencilere iki hafta boyunca ders başlamadan önce 3 ile 5 dakika süreyle müzik eşliğinde beden hareketleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Güneş, "Ön test ve son test yöntemi ile uygulanan ölçek verilerinin sonunda öğrencilerin okul motivasyonlarının orta düzeyden yükseğe 25 puanlık bir artış gösterdiği gözlemledik. ’Nasıl Başlarsa Öyle Gider’ projesi tüm ilçe okullarında yaygınlaştırılarak; öğrencilerin okula gelme isteğine, okul motivasyonuna ve bölge okullaşma oranına olumlu yönde katkı sağlamasını beklenmekteyiz” diye konuştu.

Okulun öğrencileri de sabah müzik eşliğinde yapılan aerobik hareketler ile kendilerine geldiklerini ve bu şekilde derse daha zinde girdiklerini ifadelerini kullandı.