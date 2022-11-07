Şırnak’ın Silopi ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), kursiyer ve eğitmenlerine evlilik öncesi eğitim semineri verildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), kursiyer ve eğitmenlerine evlilik öncesi eğitim semineri verildi.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü eğitim hizmetleri birimimi tarafından Silopi Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), kadın kursiyer ve eğitmenlerine Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde ’’evlilik öncesi eğitim’’ verildi. Silopi SHM Müdürlüğü eğitim hizmetlerinde görevli Sosyolog İdris Aybi ve ilgili eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, kursiyer ve eğitmenlere sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmanın önemi anlatıldı.

Eğitimlerde ayrıca evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, etkili iletişim kurma yolları ve sorunların olma ihtimali karşılaşıldığında atılması gereken adımlar konularında da kadın kursiyer ve eğitmenlere bilgiler verildi.

Eğitimlerde kursiyer ve eğitmenler de söz alarak, evlilikle ilgili beklentilerini, sorularını ve düşüncelerini paylaştı.