Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir esnaf, artan enflasyona inat halkın alışveriş yapabilmesi için yüzde 25 indirim yaptı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir esnaf, artan enflasyona inat halkın alışveriş yapabilmesi için yüzde 25 indirim yaptı.

Silopi’de artan enflasyon ve hayat pahalılığına inat Yenişehir Mahallesi’nde market ve manav işleten Hamza Ayas, halkın alışveriş yapabilmesi için yüzde 25 indirim yapma kararı aldı.

Bir haftadır süren indirime ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken Ayas, indirimin bu cuma gününe kadar süreceğini söyledi. İndirimi duyup geldiğini belirten Mehmet Gören, bir aylık gıda, sebze ve meyve alışveriş yaptığını söyledi. Yapılan indirim için işyerine teşekkür eden Gören, ilçedeki tüm esnafın Ayas’ı örnek almasını istedi.

Tüm ürünlerde indirim yaptıklarını ifade eden işletmeci Hamza Ayas, ”Her şey de indirim yaptık. İşyerimizi ziyaret edip kendiniz görebilirsiniz. Örneğin geçen sene domatesin kilosu 50 liraydı şu an biz domates olmak üzere tüm sebzeler 10 TL’ye sabitledik. Bu sene eşyalar pahalıdır milletimize bir katkı sunmak ve desteklemek için bu projeyi yaptık. Allah herkesten razı olsun” dedi.