Şırnak’ın Silopi ilçesinde açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde açılan 6 kursta 100 çocuğa temel eğitim ve dini bilgiler öğretiliyor.

Silopi İlçe Müftülüğünce ilçe genelinde 52 Kur’an Kursunda yaklaşık bin 500 kişiye Kur’an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Açılan kurslardan 4-6 yaş grubuna yönelik 6 adet kursta ise 100 çocuğa dualar, temel eğitim, yazı yazma, Kur’an-ı Kerim okuma öğretiliyor. Osmanlı Devleti döneminde faaliyet gösteren sübyan mektepleri Diyanet’e bağlı tüm il ve ilçelerde 4-6 yaş grubuna hitap eden eğitimler ile tekrar yaşatılıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Silopi Müftüsü Dr. Ahmet Gezer, ilçe müftülüğü olarak yaklaşık 50 Kur’an kursunda bin 500 öğrenciye eğitim vermekte olduklarını söyledi. Bunların içerisindeki 6 kursta 4-6 yaş grubu 100 öğrenciye ders verdiklerini belirten Gezer, "Özellikle bu gruptaki öğrencilere son derece önem veriyoruz. Bu gruba şu nedenden önem veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş da bu yaştaki çocukların eğitimini çok önemsiyor. Bizler bu talimatlar doğrultusunda ilçe müftülüğü olarak bu eğitimi önemsiyoruz. Ayrıca önemsememizin bir diğer gerekçesi de bunun tarihi bir alt yapısı da mevcuttur. Osmanlı dönemine kadar sübyan mektepleri çerçevesinde verilen eğitim şeklinde tezahür eden o tarihlerde, aslında şu anda yaptığımız bu faaliyet onun bir canlandırılmasıdır, canlanmasıdır. Böyle aslımızı ortaya koymaktır. Dolayısıyla çok önemsiyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Nisa Atik, kurslarda etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Oyuncak odasına gidip oynuyoruz. Boya yapıyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Dualarımızı yapıyoruz, kursumuzu ve hocamızı çok seviyoruz” diye konuştu.