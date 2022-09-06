2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına 1 hafta kala Koç İlkokulu konferans salonunda velilere yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda yeni okula başlayacak öğrencilerin uyum sağlaması adına velilerin yardımcı olmaları gerektiği belirtilirken, okula ilk defa başlayan çocuklar için de velilerin ilk hafta derslere girebileceği belirtildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Koç İlkokukunda okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için veli toplantısı düzenlendi.

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