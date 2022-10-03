Şırnak’ın Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı yaşama dikkat çekmek üzere yaşam yürüyüşü yapıldı.

Şırnak’ın Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğünce sağlıklı yaşama dikkat çekmek üzere yaşam yürüyüşü yapıldı.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle ilçe sağlık müdürlüğünce 2’inci Caddede yürüyüş düzenlendi. Sağlık personellerin katıldığı yürüyüşe ilçe trafik şube ekipleri de eşlik ederek trafiğin kontrolünü sağladı. ‘Sağlık için doğru beslen ve hareket et’ yazılı tişörtler ile yapılan yürüyüş İpekyolu kavşağında tamamlandı.