Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlenmek isteyen gençler için kanaat önderleri ile aile büyükleri toplanıp binlerce yıllık geleneklerini yaşattı. Damat evinde toplanan kanaat önderleri ile aile büyükleri yaklaşık 3 kilometre uzak olan gelin evine yürüyerek gitti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlenmek isteyen gençler için kanaat önderleri ile aile büyükleri toplanıp binlerce yıllık geleneklerini yaşattı. Damat evinde toplanan kanaat önderleri ile aile büyükleri yaklaşık 3 kilometre uzak olan gelin evine yürüyerek gitti.

Binlerce yıllık kültürlerini yaşatan Silopi halkı, sabah erken saatlerinde kanaat önderlerinden İbrahim Tayşun’un evinde toplandı. Birbirlerini seven iki genç için geçmişten gelen kültürle sabahın erken saatlerinde damat evinde toplanıp kız evinin yaklaşık 3 kilometre uzak olmasına rağmen kanaat önderleri, belediye başkanları, aile bireyleri ile yaşlı heyeti Silopi’nin saygın mollaları öncülüğünde yürüyerek gitti. Barbaros Mahallesi’nden Cudi Mahallesi’nde bulunan kız istemeye giden damat tarafının kalabalık olarak yürüyüşünü gören çarşı esnafı, küçük bir şaşkınlığın ardından kız isteme olduğunu öğrenince keşke tüm yürüyüşler gençlerin mutluluğu ve yuva kurmaları için olsa dedirtti.

Damat evinden kız evine giden heyeti, kızın ailesi ve komşuları tarafından karşılandı. Eve sığmayacağını bildikleri için sokağa baştan başa sandalye ve masalar kurup misafirlerini karşıladılar. Gelen misafirlere su ikram edildikten sonra mollaların evlilik hakkındaki konuşmaları ve dualarının ardından babasından kız isteme merasimine geçildi. Gelin ve damat adayının rızaları alınmış olmasından kız isteme ritüeli de gerçekleşmesiyle duaların ardından tatlı ikramları yapıldı. İkramların ardından gelen misafirler tek tek damat ve gelinin babasını kutlayarak törenin yapıldığı sokaktan ayrılıp damat evinde hazırlanan yemeğe geçti.

Bin yıllara dayanan kız isteme geleneğimiz var diyen damadın babası Silopi Kanaat önderlerinden İbrahim Tayşun, "Her toplumun kendine göre bir geleneği ve kültürü var. Kız isteme kültürümüzde uzun yıllara dayanan bir kültür tarihten gelen bir gelenektir. Dolayısıyla kendi yakın dostlarımızı, sevenlerimizi, aile büyüklerimiz ile damadın evinde toplanıp ikramlardan sonra gelin evine gidiyoruz. Orada bulunan babası ve aile büyüklerinden kız istenir ve bunu da bize önderlik yapan imamlarımız büyüklerimiz ile kanaat önderlerimiz tarafından kız istenir. Bu mutlu günümüzde davetimize icabet eden saygıdeğer kanaat önderlerimize, mollalarımıza misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu bin yıllara dayanan geleneğimizi devam ettirmenin mutluluğu ile gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.