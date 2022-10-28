Şırnak’ın Silopi ilçesinde kaymakamlık ve Aile Destek Merkezi ile Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde ‘Kanserde Erken Teşhisin Önemi’ adlı sağlık semineri düzenledi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde kaymakamlık ve Aile Destek Merkezi ile Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde ‘Kanserde Erken Teşhisin Önemi’ adlı sağlık semineri düzenledi.

Koç İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen seminere Silopi Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, Ak Parti Silopi ilçe Başkanı Rana Tellioğlu, Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM1) müdiresi Aylin Ökten, Doktor Zeynep Şener Bahçe, Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

‘Sağlıklı Yaşam Günü’ etkinliği bünyesinde kanserde erken teşhisin önemini konulu seminerde konuşan Op. Dr. Zeynep Şener Bahçe, “Çevremizde de duyduğumuz genetik testler var. BRCA1 ve BRCA2 bu tür genlere sahip kadınlarda hayatlarının ileriki döneminde 40 yaşından sonra yüzde 80 oranında meme kanserine yakalanma riskleri vardır” dedi.

Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, aile içi çatışma iletişim problemleri ve çocukla iletişim konuları hakkında bilgilendirme yaptı.

Seminere izleyici olarak katılan Sadiye Aslan, bu tür seminerlerin kendileri için çok faydalığı olduğunu söyleyerek, “Kendi rahatsızlığım hakkında bilgilenmiş oldum. Raporlarımı gösterdim. Çok verimli bir seminer oldu” diye konuştu.

Seminer hakkında bilgi veren Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, “Bu sene sağlık semineri çerçevesinde ilk seminerimizi kanser üzerine verdirdik. Bu konunun uzmanları ile görüştük. İki tane uzman doktorumuzu Silopi’ye davet ettik. Burada vatandaşlarımıza kanseri, erken teşhisini ve neler yapılaması ile ilgili bilgiler verildi. Kanser hepimizin malumu kötü bir hastalık ama bunun erken teşhisinin hayat kurtardığını biliyoruz. Biz vatandaşlarımızı bilinçlendirmek adına bu semineri organize ettik. Her sene iki ya da 3 tane seminer organize ediyoruz. Vatandaşlarımıza bilgilendirme noktasında en iyi hizmeti vermek için gerekli çabanın içerisine giriyoruz. Bu işe vesile olduğumu için mutluyuz” şeklinde konuştu.