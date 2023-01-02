Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan matematik seferberliği çerçevesinde Silopi Anadolu Erkek İmam Lisesinde matematik sınıfı açıldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan matematik seferberliği çerçevesinde Silopi Anadolu Erkek İmam Lisesinde matematik sınıfı açıldı.

Öğretmenlerin danışmanlığında, akran eğitimiyle matematik beceri düzeyi düşük olan öğrencilerin düzeylerini yukarı çekmeyi ve matematik dersini sevdirmeyi planladıklarını ifade eden Silopi Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Yıldırım, matematik sınıfında mangala turnuvası, satranç turnuvası ve sudoku yarışması gibi etkinlikler düzenlilerini söyledi.

Öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz bakış açılarını değiştirdiklerini belirten Yıldırım, “Aynı zamanda okulumuzda matematik sokağı oluşturarak okul panolarını matematik içerikleriyle donattık. Yaptığımız bu çalışmaların öğrencilerin motivasyonunu yükselttiğini ve matematik dersinde başarı düzeylerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Hedefimiz yaptığımı bu çalışmanın her yıl güncellenerek devam etmesi ve daha fazla öğrenciye ulaşmasıdır” ifadelerinde bulundu.