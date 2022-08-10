Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 yılında bölücü terör örgütü üyelerinin kazdığı hendek ve kurduğu barikatlar nedeniyle geçişlere kapatılan cadde ve sokaklar yeniden açılıyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 yılında bölücü terör örgütü üyelerinin kazdığı hendek ve kurduğu barikatlar nedeniyle geçişlere kapatılan cadde ve sokaklar yeniden açılıyor.

Şırnak’ta 2015 yılında hendekler kazarak, barikatlar kuran bölücü terör örgütü PKK mensupları Silopi ilçesinde birçok yapıyı tahrip ederken, caddeler güvenlik açısından trafiğe kapatılmıştı. Güvenliğin sağlandığı ilçede incelemelerde bulunan Vali Osman Bilgin, yetkililere kapalı yol kalmaması talimatını verdi. Artık huzurun hakim olduğu ilçede geçişlere kapatılan cadde ve sokakların yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Verilen talimatı vatandaşlar ise sevinçle karşıladı.

Caddede evleri ve dükkanları bulunan Bedirhan Ökten, "Valimizin bu talimatı bizleri çok sevindirdi. 7 yıldır sokağımız araç ve kısmen de yaya geçişlerine kapalıydı. Ticari işletmelerimizi kiraya veremediğimiz gibi kendimiz bile kullanamaz haldeydik. 7 yıl sonra da olsa Silopi genelinde kapalı olan sokak ve caddelerimizin açılacak olması bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Valimiz nezdinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun’’ dedi.