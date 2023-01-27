Şırnak’ın Silopi ilçesi Ceylan köyünde bir evin çocuk odası çıkan yangınla küle döndü, yangın esnasında kimsenin evde olmaması faciayı önledi.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Ceylan köyünde bir evin çocuk odası çıkan yangınla küle döndü, yangın esnasında kimsenin evde olmaması faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Ceylan köyünde ev sahibi F.E.’nin ailesiyle beraber ilçe merkezinde misafirlikte olduğu sırada elektrik kontağından çıkan kıvılcımla yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ev sahibi F.E.’nin evde olmaması nedeniyle pencere camları kırılarak yangına müdahale edildi. Yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Çocuk odası küle dönerken, diğer odaların yoğun dumandan ötürü zarar gördüğü belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangın esnasında küle dönen çocuk odasında kimsenin evde olmayışı faciayı önledi.