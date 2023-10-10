Şırnak’ın Silopi ilçesinde meydana gelen yangında, ailenin dikkatiyle facia önlendi.

Ofis Mahallesinde Mahmut Ökten’in evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Evin yatak odasında çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Ökten’in, yangını fark edip itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın diğer odalara sıçramadan söndürerek olası faciayı önledi.

Evin yatak odası yangınla küle dönerken, diğer odaları dumandan etkilendi.

Yangınla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.