Şırnak’ın Silopi ilçesinde açık bırakılan çukura düşen 2 yaşındaki çocuğun hayatını yengesi kurardı.

Olay, Ofis Mahallesi 946. Sokak’ta meydana geldi. Sızıntı nedeniyle su dolan çukurun civarında oynayan 2 yaşındaki Hamza Turan düştüğü çukurda boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun suya düştüğünü gören yengesi Ayşe Turan küçük çocuğu düştüğü çukurdan kurtardı. Hamza Turan, ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından taburcu edilen küçük çocuğun ailesi, yaşanan ihmale tepki gösterdi.

Baba İzzet Turan ihmaller sorumlulara tepki gösterdi. Turan, "Evimizin kapısında çukur açılmıştı. İçi su dolunca oğlum orda çukura düştü. Oğlum boğulmak üzereydi. Hastaneye getirdik. Şuan durumu iyi. Sorumlulardan şikayetçiyim" dedi.

Olay anını anlatan yenge Ayşe Turan da ’’Kızım balkona geldi, çocuğun düştüğünü söyledi. Geldiğim zaman çocuk çırpınıyordu. Kenarda yürümüyordu. Ben de geldim hemen çıkardım. Çocuk ölmek üzereydi. Kayınpederim ve eltim hastaneye götürdü" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.