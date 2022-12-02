Şırnak’ın Silopi ilçesinde 31 okulda 5 bin 464 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 31 okulda 5 bin 464 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Silopi’de eğitim öğretim gören öğrencilere ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından birçok imkan sağlanıyor. Taşımalı eğitim, kaynak kitaplarının yanı sıra 31 farklı okulda 5 bin 464 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor. Silopi İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Hasan Aşlığ, ilçe genelinde 42 bin öğrencinin bulunduğunu belirterek, “İlçemizde köy ve uzak bölgelerden eğitim öğretime taşımalı destek hizmeti veriyoruz. Bunun yanında 14 orta öğretim okulumuzda 4 bin 120 öğrenci, temel eğitimde 11 okulumuzda 463 öğrenci, özel eğitimde 1 okulumuzda 70 öğrenci, ana okullarında 3 okulumuzda 511 öğrenci ve 2 pansiyonumuzda ise 300 öğrenci olmak üzere toplamda her gün 5 bin 464 öğrencimiz yemek hizmetinden yararlanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim öğretimlerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak için her türlü imkanı kurum olarak sağlıyoruz” dedi.