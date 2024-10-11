Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Şırnak’ın Silopi ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri ekiplerince Dicle Ortaokulu’nda okuyan 40 öğrenciyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Silopi Gençlik Merkezi tarafından Silopi Dicle Ortaokulu 7. sınıfında okuyan 40 öğrenci ile birlikte engelsiz koşu parkında önce temizlik çalışması yapıldı. Kız çocuklarının çevreyi temizlemesi konulu etkinlikte eldiven takan çocuklar parkın içerisindeki çöpleri beraberlerinde getirdikleri çöp torbalarında biriktirdikten sonra çöp konteynerine attı. Ardından çocuklar Silopi Gençlik Merkezinden kendileri için hazırlanan oyun parkurlarında çeşitli oyunları oynayarak eğlendi. Oyunun ardından Silopi Gençlik Merkezi konferans salonunda kız çocuklarının bilinçlenmelerine yönelik seminer verildi.

Kız öğrenciler Aynur Kocabey ve Meleknur Yıldızgörer de gençlik merkezindeki oyun parkurlarında çok eğlendiklerini dile getirdi. Gülistan İbal ise çeşitli etkinliklerde yer aldığını ve gençlik merkezindeki kurslara katılmayı düşündüğünü söyledi.

Silopi Gençlik Merkezi’nde Gençlik Lideri görevlisi olan Sevda Bayram ise şunları söyledi:

“Kız çocuklarımız için çeşitli parkurlar düzenledik. Parkurlardan önce okullarımıza yazılar gönderdik. Veli izinlerimizi aldık ve kız çocuklarımız ile beraber yakınımızdaki bir parkın temizliğini beraber yaptık. Böylelikle farkındalık oluşturmayı amaçladık. Daha sonra burada antrenörlerimizin eşliğinde çeşitli parkurlar düzenledik. Her bir parkurun başında alanın uzmanı olan eğitmenlerimiz, antrenörlerimiz vardı. Böylelikle yetenekli olan öğrencilerimizi keşfetmek ve eğlenmelerini sağladık. Daha sonra onlara farkındalıklarını arttırmak, dijital mahremiyet ve son zamanlarda yaşanan üzücü olaylardan sonra sosyal medyayı daha iyi kullanmaları için çeşitli konularda seminerler, söyleşiler verildi. Beraber muhabbet sohbet ettik. Bu şekilde günü bitirdik. Kız çocuklarımızın daha çok büyük alanlarda, iyi alanlarda mesleklerde olmasını, kendilerini savunabilecek güçlü bireyler olmasını temenni ediyorum.”

Etkinliğin sonunda Silopi Gençlik Spor Müdürü Öner Akdan öğrencilere katılım sertifikalarını dağıttı.