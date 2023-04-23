Şırnak’ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile düzenlenen şenliğe binlerce çocuk katılarak gönüllerince eğlendi.

Silopi Kaymakamlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe stadyumunda yapılan şenlikle çocuklar şişme oyun parkında gönüllerince eğlendi. Ayrıca etkinliğe katılan tüm çocuklara balon ve pamuk şekeri ikram edildi.

Silopi’de Domino Adam Çocuk Karnavalı tarafından düzenlenen müzikal, illüzyon gösterisi, bubble show, sosis balon katlama, show ve animasyon gösterisi çocuklar ve ailelerce ilgili ile izlendi. Şenlik programı ile ilgili konuşan Silopi Kaymakamı Cihat Koç, çocukların mutlu olması için bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. Koç, “Allah sizi var etsin, geleceğimiz sissiniz. Bir selam gönderelim Cudi’de ki kahraman jandarmamıza bizi oradan izliyorlar. Hepsine selam olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birlikte nice bayramlar görelim çocuklar. Gün sizin gününüz eğlence sizin eğlenceniz. Gönlünüzce eğlenin” dedi.

Sahada eğlenen çocuklar ise çifte bayram yaşadıklarını dile getirdi.