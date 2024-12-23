Şırnak’ta, Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu il geneli yapılan tüm mesleki yarışmalarda derece elde ederek Güneydoğu Anadolu Bölge Finallerine katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde Genç Hatipler Hutbe Okuma, Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Genç Nida Kur’an-ı Kerim’i Okuma ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmaları düzenlendi. Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu dört kategoride başarı elde etti.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasında Zanyar Okka il birincisi, Genç Nida Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasında Zehra Hakkari il birincisi oldu. Ayrıca, Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Ahmet İlhan il ikincisi, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasında Turan Aşkın ise il üçüncüsü oldu.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasında il birincisi olan Zanyar Okka ve Genç Nida Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasında il birincisi olan Zehra Hakkari Güneydoğu Anadolu Bölge Finallerine katılacak.

Öğrencilerini tebrik eden Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Hasan Yıldırım, "Köklerden geleceğe giden bu yolda, kendini vatanına, milletine, ilme ve güzel ahlaka adayan bilinçli bir nesil yetiştirmeyi kendisine şiar edinen İmam Hatip Okulları ülkemize bir umut olarak doğmuş ve kendisine inananları mahcup etmemiştir. Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Lisesi, genç nesillere rehber olmayı yollarına ışık tutmayı ve dini vecibeleri kazandırmayı, Peygamber efendimizinin (s.a.v) yolundan gitmeyi kendisine hedef edinmiştir. Bu uğurda ezanı ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan hitabeti kuvvetli gençler yetiştirmiştir. 2024 yılında mesleki yarışmalarda il birincilikleri, il dereceleri alarak bölge finallerine doğru yol almıştır. Derece elde ederek bizleri gururlandıran kıymetli öğrencilerimizi tebrik ederiz. Bu değerli yolda ilmi ve manevi desteklerini esirgemeyen kıymetli danışman öğretmenlerimiz Yasin Doğan, Yasin Matpan, Enes Çatalkaya ve Mehmet Enes Yürekli’ye minnettarız" dedi.