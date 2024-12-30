Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde küçük sanayi sitesi kamu yararı gözetilerek onaylandı. Sanayi sitesi 103 bin metrekarelik alanda inşa edilerek 174 iş yeri kurulacak.

Silopi ilçesinde kurulması planlanan küçük sanayi sitesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay verildi. İpek yolu üzerinde bulunan ve eksikliği hissedilen küçük sanayi sitesinin kurulması ile birlikte ilçe ekonomisine ve işsizlik oranın düşürülmesi bekleniyor.

Şırnak Valisi Birol Ekici Silopi küçük sanayi sitesinin kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamu yararı gözetilerek onaylandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vali Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Silopi küçük sanayi sitesi projesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamu yararı gözetilerek izin verilmiştir. Bu önemli gelişme ile bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak bir yatırımın hayata geçirilmesinde önemli bir adım atılmıştır. Bu kararın alınmasında başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor, bu projenin ilimiz ve Silopi ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.