Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın’ın Didim ilçesine atanırken, Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Kaymakamı Cihat Koç ise Silopi Kaymakamı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, Resmi Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın’ın Didim ilçesine atanırken, Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Kaymakamı Cihat Koç ise Silopi Kaymakamı olarak atandı.

Silopi Kaymakamlığına atanan Cihat Koç, aslen Trabzon Çaykaralı olup İstanbul Fatih doğumludur. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2010 yılında mezun olan kaymakam Koç, 2012-2014 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak çalışmıştır. Akabinde 103. Dönem Mülki İdare amiri olarak Çanakkale’ de görevine başladı. Sırasıyla Kayseri Bünyan ve Tokat Artova ilçelerinde vekaleten, Sakarya Taraklı ve Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde asaleten kaymakamlık yaptı.