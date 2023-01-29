Şırnak’ta Silopi Devlet Hastanesi yönetimi, pandemi sürecinde sahada aktif çalışan muhtarlara "Teşekkür Belgesi" verdi.

Şırnak’ta Silopi Devlet Hastanesi yönetimi, pandemi sürecinde sahada aktif çalışan muhtarlara "Teşekkür Belgesi" verdi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını boyunca aşılama, maske takma ve sosyal mesafe başta olmak üzere birçok alanda sağlık çalışanlarına destek sunan muhtarlara Silopi Devlet Hastanesi yönetimi "Teşekkür Belgesi" verdi.

Silopi Devlet Hastanesine gelen muhtarlar, Başhekim Dr. Hacı Tayşun, Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Oral, İdari İşler Müdürü Vedat Durak, İdari İşler Müdür Yardımcısı İslam Sadullahoğlu, tarafından ağırlanarak bir süre sohbet ettikten sonra ’Teşekkür Belgesi’ belgesi takdim edildi. Hastane yönetimi, pandemi sürecinde sağlık görevlileri ile daha da aktif çalıştıklarından ötürü ’Teşekkür Belgesi’ takdim edilirken yardımlarından ötürü de teşekkür edildi.

Belgelerini alan muhtarlar da, her zaman sağlık çalışanlarına destek sunacaklarını, ihtiyaç halinde kendileri ile iletişime geçilmesini istediklerini söyledi.