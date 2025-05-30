DEM Partili Silopi Belediyesi, Dicle Elektrik’in 2025 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı 860 milyon TL’lik şebeke yenileme projesini engelledi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ilde faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, Şırnak’ın Silopi ilçesinde modern, güvenli ve sürdürülebilir bir elektrik altyapısı kurmak üzere önemli bir yatırım programını hayata geçirmeyi hedefliyor.

2024 yılında tamamlanan Ofis, Yenişehir ve Dicle mahallelerindeki projeler kapsamında 800 milyon TL’lik yatırım gerçekleştiren şirket, 2025 yılı yatırım programı kapsamında ise Başak, Barbaros, Cudi, Cumhuriyet, Nuh, Şehit Harun Boy ve Karşıyaka mahallelerinde toplam 860 milyon TL tutarında yeni şebeke yatırımı planladı. Ancak Silopi Belediyesi’nin protokol sürecine yanıt vermemesi ve engelleyici tutumu nedeniyle çalışmalar bir türlü başlatılamıyor.

Yatırımın amacı can ve mal güvenliğini sağlamak

Silopi ilçe merkezinde yapılacak yatırımların hedefinin, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut şebekelerin yenilenerek, yer altı sistemine geçirilmesi olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik yetkilileri, "Bu yatırımlar ile arıza oranı yüksek, can ve mal güvenliğini tehdit eden havai hatlar kaldırılarak modern ve güvenli bir altyapı tesis edilecek. Böylece hem kent estetiğine katkı sağlanacak hem de enerji arz güvenliği artacak. En önemlisi de can ve mal güvenliği sağlanacak. Ancak defalarca yapılan yazılı ve sözlü başvurularımıza rağmen Silopi Belediyesi’nden herhangi bir olumlu dönüş alamadık" dedi.

Bir vatandaş hayatını kaybetti

Protokolün yapılamaması ve çalışmaların engellenmesi nedeniyle yaşanabilecek risklerin somut bir örneği kısa süre önce Cudi Mahallesi’nde yaşandı. 21 Mayıs 2025 tarihinde 61. Cadde üzerinde meydana gelen elektrik çarpması olayı sonucunda bir vatandaş hayatını kaybetti. Dicle Elektrik, yatırım planlaması yapılan bölgelerde güvenliğin sağlanması için enerji kesintileri uygulamak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Yatırımlar engellenmeye devam ederse bu tür olayların yaşanma riski artacaktır" uyarısında bulundu.

Geçmişte de benzer engellemeler yaşanmıştı

Dicle Elektrik’in Silopi’de gerçekleştirdiği çalışmalar geçmişte de benzer zorluklarla karşılaştı. 2018 yılında imzalanan ilk protokole rağmen Silopi Belediyesi’nden yer teslimi alınamamış ve çalışmalar engellenmişti. Belediyenin dava açması sonucu süreç uzamış, ancak 2024 yılında taraflar arasında yeniden imzalanan protokol ile 6 yıl sonra yatırımlar başlatılabilmişti.