Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 5 bin yıllık tarihi Sille Mahallesine kazandırılacak olan “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesi için temel atma programı gerçekleştirildi.

Sille “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesi için temel atma töreni yapıldı. Programın açılış konuşması yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille’nin, tarihi ve kültürü ile binlerce yıl ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan miras ile adeta bir açık hava müzesi ve Konya’nın en değerli hazinesi olduğunu ifade ederek, “Anadolu topraklarının bize sunduğu mirasın tamamını Sille’de ve civarında görmemiz mümkün. Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli uygarlıkların izlerini Sille’de görmekteyiz. Ancak Sille’nin en önemli tarihi dönemlerinden biri Selçuklu dönemidir.12. yüzyılda Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen Sille, önemli bir kültür merkezi haline gelmiş ve sonrasında da Osmanlı döneminde kültürü, eğitimi, el sanatları ve zengin medeniyet unsurları ile zirveye ulaşan bir merkez olmuştur.Roma döneminden Cumhuriyet dönemine kadar önemli bir merkez olan Sille; tarihi eserleri, abideleri, mabetleri ve sosyal yaşamı ile geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini hala korumaktadır.1980 yılı Aralık ayına kadar kendi belediyesi olan Sille, 1981 yılından itibaren Konya merkeze bağlı mahalle olmuş, 1989 yılında ilçe belediyelerin kurulması ile birlikte Selçuklu ilçemize bağlanmıştır.1995 yılında ise Sille, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir” dedi.

“Sille’de bugüne kadar geniş çalışmalar gerçekleştirdik”

Sille de 5 bin yıllık tarihi mirası yeniden canlandırmak ve bu bölgeyi ülkenin önemli bir turizm merkezi konumuna getirebilmek için Selçuklu Belediyesi olarak uzun yıllardır geniş çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Önceki dönem Belediye Başkanımız Adem Esen ile başlayan çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay döneminde hız kazanarak devam etti ve camileri, hamamları, kilisesi ve çeşmeleri ile Sille’de bulunan tüm tarihi eserlerimizin restorasyon işleri tamamlandı. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile de Sille yeni bir çehreye büründü. Sille’de bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atmış olan değerli belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 2019 yılından bu yana Sille’mizde yeni bir çalışma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Sille’mizde yapılan restorasyon çalışmalarından sonra yıpranan ve yok olan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklarının eski dokuya uygun olarak yeniden inşası ve Sille’nin eski ihtişamına kavuşması için Büyükşehir Belediyesi KUDEB birimi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde Sille Tarihi Kent Merkezini 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5366 Sayılı Yasa çerçevesinde yenileme alanı olarak ilan ettik. Yenileme sınır kararının alınmasından hemen sonra da belediyemiz tarafından imar planı revizyon çalışması başlatılmış, büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalar 2022 yılı itibari ile kurul onayı alınarak tamamlanmıştır. İmar planına uygun olarak hazırlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin de bir kısmı onaylanmış, bir kısmı da onay aşamasındadır. Onaylanan projeler üzerinden yeniden inşa faaliyetlerini de inşallah bugün itibari ile başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yapacağımız çalışmalar ile Sille’ye yakışır bir çehre kazandıracağız”

Yenileme sınır kararı istikametinde hazırlanan koruma maksatlı plan ve bu plana uygun olarak yapılacak inşa faaliyetlerinden de bahseden Başkan Pekyatırmacı, “Sille tarihi yerleşim bölgesinin bir kısmı hemen yanı başında bulunan tepede mevcut olan doğal kaya örtüsünden dolayı afete maruz bölge sınırında kalmaktaydı. 2 yıl içinde yaptığımız kaya ıslahı çalışması ile tarihi bölgeyi risk altında tutan bu tehlikeden kurtarmış olduk. Bize maliyeti güncel rakamlarla 20 milyon lira olan bu çalışma, aynı zamanda Sümela Manastırı’ndaki kaya ıslahı çalışmasından sonra Türkiye’nin en büyük 2. kaya ıslahı çalışması oldu. Hükümet caddesinin hemen girişinde bulunan turizm tesisi alanımızda 45 odalı ve 9 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip butik otel projemizi tamamladık ve ihale sürecine getirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaat yapımı ile ilgili ihale ilanına çıkacağız. Sille’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ilkokul binasını tarihi çay camisinin yanında bulunan alanda ahşap konstrüksiyon ile yeniden inşa ediyoruz. Binanın yapımında sona yaklaştık. İnşallah yeni eğitim-öğretim döneminde çocuklarımız eğitimlerine yeni okullarında başlayacak. Hükümet Caddesi üzerinde bulunan 42 adet yapı kaybına uğramış parseller için uygulama projeleri hazırlanıyor. Proje onayları yapıldıktan sonra bu parsellerdeki yapılar da dokuya uygun olarak tamamlanacak. Yine Hükümet Caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı bağlayan 11 adet merdivenli sokakta çalışma yapıyoruz. Hükümet caddesi ile Hacı Aliağa Sokağı birbirine merdivenli yollarla bağladığımız zaman aslında yeni bir yürüme aksını Sille’mize kazandırmış olacağız. Hükümet Caddesinde parsel bazlı inşa faaliyetleri tamamlandıktan sonra altyapı yenileme ve üst yapı çalışmaları yapılarak zemin kaplaması, kent mobilyaları, aydınlatma sistemi ve bina cephelerinde yapılacak ıslah çalışmaları ile caddeye Sille’ye yakışır bir çehre kazandırılacak. Yine mağaralar bölgesinde hem mağaraların korunması ile ilgili hem de mağaralara bir gezi güzergahının oluşturulması ile ilgili çalışmamız var. Kurulumuzla ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu güzergah alanlarını belirledikten sonra inşallah burada da hem mağaralarımızın korunması hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin rahat bir şekilde mağaralar bölgesinde dolaşabilmesi için bir yürüme yolunu hayata geçirmiş olacağız. Tabii bütün bu çalışmaları yaparken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla, Konya Büyükşehir Belediyemizle, KUDEB’le ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulumuzla yoğun iş birliği içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Bu projemiz Konyamıza, Selçuklumuza ve Sille’mize çok büyük değer katacak”

Temeli atılan projeler hakkında bilgiler veren Ahmet Pekyatırmacı, “Projemiz 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet trafo, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4 bin 734 metrekare yeşil alan çalışmasından oluşuyor. Toplamda 19 bin 794 metrekare inşaat alanı bulunan projemizin belediyemize maliyeti KDV dahil 250 milyon 200 bin Türk Lirası. 2024 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız projemizle birlikte Sille tarihi dokusuna uygun olarak yeni bir destinasyona kavuşmuş olacak. Tabii bu çalışmalarımızı Sille’nin tarihi siluetine hiçbir zarar vermeden gerçekleştireceğiz. Çünkü Sille bizim gözbebeğimiz. Sille’de üzerine titrediğimiz konuların başında gelen turizmin gelişmesi noktasında bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu projemiz Konya’mıza, Selçuklumuza ve Sillemize çok büyük değer katacak. Sille’mizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak ve en güzel şekilde geleceğe taşımak en önemli görevimiz. Bunu yaparken Sille’nin, Konya’mızın turizmine de en yüksek katkıyı sunuyor olması 1. hedefimiz. Bu manada yapılan çalışmalarda başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulumuzun ve diğer kurumlarımızın çok büyük katkıları var, ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sille’de yapılan çalışmalar uzun soluklu gayretleri gerektiriyor. Bugün temelini attığımız alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde birlikte başlattığımız sürecin önemli bir aşamasını yine birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu projedeki emeklerinden ötürü kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. Temel atma törenini gerçekleştireceğimiz kapalı otopark, karma yapılar ve meydan düzenlemesi projemizin Konya’mıza, Selçuklumuza ve Sillemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz”

Sille’nin sadece Selçuklu’nun değil tarihin, medeniyetin ve ilin de büyük bir değeri olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Sille Konyalılar olarak geldiğimiz zaman hakikaten Konya dışından başka bir yere gitmiş algısıyla girdiğimiz, nefes aldığımız farklı bir haletiruhiyeye büründüğümüz bir yer. Sille’de daha önce ana hat planlamasıyla başlayan yolculuk uzun bir yolculuk. Şimdi görüyoruz ki en ince detayı planlanan Sille’nin eskisi gibi değil eskisinden çok daha güzel ve işlevsel bir hale getirileceğine eminim. Bitmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya tarihi ve turizmi ile kendisini cezbediyor”

Sille’nin yemekleriyle, halısıyla, kültürüyle, giyim kuşamıyla, konuşmasıyla kendine özgü mimarisiyle Konya’nın çok önemli bir değeri olduğunun altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bildiğiniz gibi tarihi Kudüs Yolu, Tarihi İpek Yolu buradan geçerdi. Dolayısıyla şu anda turistlerin de uğrak noktası haline geldi. Konya’ya gelen turistler mutlaka buraya da uğruyor. Konya hakikaten tarihiyle, turizmiyle kendini cezbediyor. Bizler de belediye başkanları olarak başta büyükşehir belediye başkanımızın Darül Mülk Projesiyle olmak üzere tarihe sahip çıkmaya, mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sille önemli bir cazibe merkezi haline geldi”

Bir zamanlar kaderine terk edilen Sille’nin yapılan çalışmalarla önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,“İstikrarın getirdiği bu 20 yıllık dönemde kurumlararası iş birliğiyle beraber şehri büyütmek, geliştirmek adına vatandaşın da o büyük katkısı bu şehri zenginleştiriyor, hizmetleri bereketlendiriyor. Hamdolsun ki güzel modeller Türkiye’ye değil dünyaya örnek olarak devam ediyor. Bu şehrin değeridir. Bu şehrin tarihi değerlerinden, derinliklerinden gelen o mübarekliğinin gelecek kuşaklar için de yine model şehir olarak hayata devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Ahmet Başkanımıza ve ekibine Sille’de sürdürdükleri güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum”

Sille’de süreç içerisinde önemli değişimlerin yaşanmaya devam ettiğini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Bugün Konya modeli belediyecilik diye ifade ettiğimiz konu Türkiye’nin takip ettiği, dünyaya gururla sunduğumuz bir markaya dönüştü. Bunda yaptığımız işlerin, vizyon projelerin önemi kadar birlikte çalışma alışkanlığının ve sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada ortaya çıkan değeri ben çok kıymetli ve önemli buluyorum. Özellikle Sille’nin kalbinde boş, atıl durumdaki bir alanın Sille dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor olması, kot farkından kaynaklı olarak ciddi bir otoparka kavuşuluyor olması ve belediyeye ait bir işletme mantığıyla işletmelerin oluşturulacağı ticari alanların ve konutların oluşması Sille için çok önemli bir farkındalıktır, çok önemli bir başarıdır diye inanıyorum. Bugüne kadar birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığımız ve sadece Sille’de değil, geçmişte başladığımız işlerin çok daha artarak, çok daha başarıyla devam etmesini sağlayan değerli belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibine tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

“Bu proje Sille’deki kadim medeniyetin tüm insanlıkla buluşmasına bir katkı sağlayacak”

Sille’nin medeniyet havuzunu beslediğini ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, “İnancımızın, medeniyetimizin bu bereketinden hep beraber istifade ederiz. Bu istifadeyi bize sunan Selçuklu Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey buranın önünün açılması yönünde kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları çok yakından takip ediyordu. Murat Bey’e, Kültür Bakanlığımıza, diğer katkısı olan bütün taraflara içtenlikle teşekkür ediyoruz. Şehrimiz adına, insanlık adına, gerçekten bu medeniyetin varisleri olabilmek, bu medeniyeti yaşamak, bunu teneffüs etmek, bunu dünyayla paylaşmak çok güzel bir duygu ve güzel, bereketli bir zenginlik. Her şeyden önemlisi elbette ki devletimizin, hükümetimizin, belediye başkanlarımızın, sizlerin teveccühü ve desteğiyle, duasıyla, katkısıyla çok önemli işlere imza atıyorlar. Bütün insanlarımızın bu tarihi değerlerin, bu kültürel değerlerin aslına rücu ettirilmesi, aslına uygun olarak ortaya konulması ve dünya ile paylaşılması yönündeki hassasiyetin de çok yüksek derecede bir kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Temel atma törenimizin hayra, berekete, medeniyet değerlerimizin daha da iyi anlaşılmasına vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sille Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi’nin temel atma töreni dua ve kurdele kesimiyle gerçekleşti. Törenine AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da katıldı.